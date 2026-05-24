Allegri: "Ci meritiamo questa classifica"

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Allegri dopo la mancata qualificazione Champions: "Ci meritiamo questa classifica"

Serie A

L'allenatore rossonero in conferenza: "Ai ragazzi non ho assolutamente nulla da rimproverare. Futuro? Non è il momento di fare delle valutazioni, andranno fatte a 360 gradi senza ridurre tutto alla partita di stasera, con lucidità e la freddezza. Se la squadra è arrivata quinta allora ci meritiamo questa classifica"

CLASSIFICA - PAGELLE

È un Massimiliano Allegri visibilmente rammaricato quello che commenta il fallimento del Milan: ko contro il Cagliari e niente Champions League. "Spiegare quanto successo è difficile, dopo il vantaggio abbiamo difeso male e c'è stata poca reazione nervosa. Siamo delusi, amareggiati per la mancata Champions, però bisogna accettare il verdetto del campo" — sono state le sue parole in conferenza.

"Ai ragazzi non ho da rimproverare nulla"

Sul futuro non si sbilancia: "Non è il momento di fare ora delle valutazioni, andranno fatte a 360 gradi senza ridurre tutto alla partita di stasera, con lucidità e la freddezza. Sicuramente abbiamo fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente nulla, anzi li ho ringraziati perché hanno sempre messo il cuore in campo. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica".

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