Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il ricordo

Ora è già tardi ma è presto se tu te ne vai: addio a Gino Paoli, il poeta della canzone

Davide Bucco

Davide Bucco

©Getty

All'età di 91 anni ci ha lasciato uno dei maestri della canzone italiana. Ogni sua canzone un ricordo, anche nei ragazzi più giovani che lo hanno ascoltato prima dai nonni e poi dai padri

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ