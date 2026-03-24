L'attaccante del Galatasaray si è presentato a Zeist, sede del raduno della nazionale olandese con il pollice visibilmente fasciato dopo l'infortunio di Anfield e due interventi chirurgici subiti: "E' ancora attaccato e guarirà, tuttavia non è stato piacevole e non posso fare le cose più normali. Così è anche difficile andare in bagno". Ed ancora: "Spero di giocare la seconda gara con l'Ecuador ma non vogliamo correre rischi"

Pericolo amputazione scongiurato per Noa Lang , l'attaccante del Galatasaray che nella sfida di Champions contro il Liverpool aveva riportato un bruttissimo taglio al pollice. Il giocatore olandese si è regolarmente presentato a Zeist, quartier generale della nazionale olandese. Dito vistosamente fasciato ma umore, tutto sommato, buono: " Il mio pollice è ancora lì, è ancora attaccato e, secondo il medico, guarirà - ha spiegato ai media olandesi - Il dito si è incastrato in una recinzione molto affilata dietro il cartellone pubblicitario. C'era un taglio molto profondo. Non è stato per niente piacevole. E nemmeno vedere quella ferita sul mio pollice".

"Con un dito così non è l'ideale quando si va in bagno"

Due interventi chiurgici, il primo la sera successiva all'incidente di Anfield. "Sono stato trattato bene, anche le operazioni sono andate bene, ma ne risento ancora - ha proseguito Lang - Non è semplice nemmeno per le cose più normali, sono destrimano, quindi non è l'ideale quando vado in bagno. Giocare alla PlayStation? No, non è proprio possibile, ma per fortuna a calcio si gioca con i piedi. Inoltre, sto ricevendo un ottimo supporto per tutto". Lang non giocherà l'amichevole contro la Norvegia di venerdì prossimo. La KNVB (Federazione calcistica olandese) ha preso accordi con la sua attuale squadra, il Galatasaray. "Spero di poter giocare contro l'Ecuador martedì", conclude Lang. "Ma non vogliamo correre rischi, i Mondiali sono più importanti".