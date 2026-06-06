L'Iran ha criticato duramente gli Stati Uniti per quello che ha definito un "trattamento discriminatorio" per non aver concesso i visti ad alcuni membri della delegazione iraniana per partecipare al torneo. Lo riporta l'Ansa. La squadra iraniana aveva da poco ricevuto i visti per entrare nel Paese (ricordiamo che la sede del ritiro è stata spostata in Messico, ma le sue tre partite sono in programma tra Los Angeles e Seattle) ma, poco dopo, è scoppiata la nuova polemica: "Perché non dite che i visti sono stati negati a gran parte dello staff dirigenziale ed esecutivo, ai consulenti tecnici e ad altri che sono parte integrante di qualsiasi nazionale di calcio?", ha affermato l'ambasciata iraniana in Turchia. "Avete ora portato il trattamento deliberato e discriminatorio contro la nazionale di calcio iraniana al suo massimo livello", ha aggiunto l'ambasciata. Sempre secondo quanto riporta Ansa, secondo la televisione di stato iraniana gli Stati Uniti si sono rifiutati di concedere i visti a 15 membri della delegazione iraniana inviata ai Mondiali di calcio Fifa in Nord America (dall'11 giugno al 19 luglio). "I visti sono stati rilasciati per la nazionale e lo staff tecnico, ma 15 membri dello staff amministrativo e di supporto stanno riscontrando problemi e non hanno ancora ricevuto i loro visti dagli Stati Uniti", ha riferito sabato un corrispondente speciale dell'emittente in Turchia, dove i giocatori si trovano attualmente

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