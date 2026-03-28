Il primo gol di Nico Paz con l'Argentina è una meraviglia e fa applaudire anche Messi

Dopo la perla su punizione le telecamere delle tv argentine sono finite immediatamente sullo sguardo di Leo in panchina: volto soddisfatto e applausi con De Paul. È il primo gol con la selección di Nico Paz. L'argentina ha battuto 2-1 la Mauritania, ma la prestazione non è stata esaltante

Ora che il Mondiale è finalmente tornato tra le loro mani, gli argentini non vogliono più lasciarselo scappare. Ecco perché la vittoria in amichevole per 2-1 contro la modesta Mauritania non ha destato grandi entusiasmi e, anzi, qualche punzecchiatura in patria per una "scaloneta" versione "light", come ha scritto Olé, che ha parlato di una partita "poco entusiasmante" contro la nazionale alla posizione numero 115 del ranking Fifa. Ma anche Clarín ("opaca e monotona") o TyC Sports ("vittoria scialba") non hanno lodato la prova. Da lodare, eccome, la punizione di Nico Paz.

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Paz gol, Leo applaude Il 10 del Como (18 in nazionale) era alla settima presenza con la selección, la terza da titolare e, soprattutto, è arrivato il suo primo gol. E che gol. In assenza di Messi è stato lui a prendersi carico di una punizione dai 25 metri, calciata perfettamente col mancino in rete. A quel punto, le telecamere delle tv argentine sono finite immediatamente sullo sguardo di Leo in panchina: volto soddisfatto e applausi con De Paul. Un endorsement.