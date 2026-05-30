Milan, Modric sui social: "Non è finita come avremmo voluto"milan
Con un messaggio sui social, il centrocampista rossonero ha voluto ringraziare i tifosi e tracciare il suo bilancio della stagione: "Dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto. Vorrei ringraziare di cuore tutti i tifosi del Milan"
Alla fine della stagione Luka Modric ha voluto esprimere il suo personale bilancio scrivendo un messaggio su Instagram rivolto a tutti i tifosi. "Una stagione con momenti belli e momenti difficili,ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti I tifosi del Milan per l’affetto,il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno! Forza Milan", ha scritto il centrocampista rossonero che sul finale della stagione è stato protagonista di un recupero lampo dopo l'operazione per la frattura dello zigomo.
I numeri di Modric al Milan
La stagione di Luka Modric al Milan è stata comunque positiva. Il 14 luglio 2025 ha sottoscritto un accordo annuale con il club rossonero con un'opzione per un'ulteriore stagione. Ha disputato 37 partite tra Serie A, Supercoppa Italiana e Coppa Italia per un totale di 2864 minuti giocati. Inoltre, ha collezionato 2 gol e 3 assist.