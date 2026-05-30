Con un messaggio sui social, il centrocampista rossonero ha voluto ringraziare i tifosi e tracciare il suo bilancio della stagione: "Dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto. Vorrei ringraziare di cuore tutti i tifosi del Milan"

Alla fine della stagione Luka Modric ha voluto esprimere il suo personale bilancio scrivendo un messaggio su Instagram rivolto a tutti i tifosi. "Una stagione con momenti belli e momenti difficili,ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti I tifosi del Milan per l’affetto,il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno! Forza Milan", ha scritto il centrocampista rossonero che sul finale della stagione è stato protagonista di un recupero lampo dopo l'operazione per la frattura dello zigomo.