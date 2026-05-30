Donnarumma: "Questa ferita ci farà bene in futuro"

L'Italia ha iniziato il raduno che porterà alle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. In conferenza stampa ha parlato Gianluigi Donnarumma: "Da capitano mi sono sentito in dovere di chiamare Baldini e dare la mia disponibilità, sono stato contento che mi abbia chiamato. Anche tutti i miei compagni sarebbero venuti con piacere, hanno voglia di ripartire e riportare l'Italia dove merita, sono qui anche a nome di tutti loro. Si deve ripartire con dolore" BALDINI: "NON HO IL CURRICULUM PER FARE IL CT"

Gigio Donnarumma ha parlato dal ritiro di Coverciano per preparare le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia sotto la guida del ct ad interim Silvio Baldini: "La mancata qualificazione a questo Mondiale è stata una mazzata incredibile. Penso che ci farà bene portarci dietro questa ferita per un po' per il futuro, si deve ripartire anche con il dolore e lo faremo alla grande. Ci sono giovani forti. Da capitano mi sono sentito in dovere di dare la mia disponibilità, tutti i miei compagni sarebbero venuti con piacere perché tutti hanno voglia di riportare l'Italia dove merita. Sono qui anche a nome di tutti loro. Mi fa piacere essere d'esempio anche per i più giovani. Olimpiadi? Speriamo di andarci, per la maglia della Nazionale farei qualsiasi cosa".

"Cerco di portare esperienza pur essendo giovane anche io" Sui giovani: "Sono qui per dare una mano e per far capire che la maglia azzurra è troppo importante. Cerco di portare esperienza pur essendo giovane anche io. Questi ragazzi hanno un grande futuro e ci potranno dare una bella mano, nel primo allenamento di ieri mi hanno impressionato sotto tutti i punti di vista. Ho conosciuto anche il mister, un uomo di grandi valori".