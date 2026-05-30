Donnarumma: "Questa ferita ci farà bene in futuro"

L'Italia ha iniziato il raduno che porterà alle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. In conferenza stampa ha parlato Gianluigi Donnarumma: "Da capitano mi sono sentito in dovere di chiamare Baldini e dare la mia disponibilità, sono stato contento che mi abbia chiamato. Anche tutti i miei compagni sarebbero venuti con piacere, hanno voglia di ripartire e riportare l'Italia dove merita, sono qui anche a nome di tutti loro. Si deve ripartire con dolore"
Gigio Donnarumma ha parlato dal ritiro di Coverciano per preparare le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia sotto la guida del ct ad interim Silvio Baldini: "La mancata qualificazione a questo Mondiale è stata una mazzata incredibile. Penso che ci farà bene portarci dietro questa ferita per un po' per il futuro, si deve ripartire anche con il dolore e lo faremo alla grande. Ci sono giovani forti. Da capitano mi sono sentito in dovere di dare la mia disponibilità, tutti i miei compagni sarebbero venuti con piacere perché tutti hanno voglia di riportare l'Italia dove merita. Sono qui anche a nome di tutti loro. Mi fa piacere essere d'esempio anche per i più giovani. Olimpiadi? Speriamo di andarci, per la maglia della Nazionale farei qualsiasi cosa".
"Cerco di portare esperienza pur essendo giovane anche io"
Sui giovani: "Sono qui per dare una mano e per far capire che la maglia azzurra è troppo importante. Cerco di portare esperienza pur essendo giovane anche io. Questi ragazzi hanno un grande futuro e ci potranno dare una bella mano, nel primo allenamento di ieri mi hanno impressionato sotto tutti i punti di vista. Ho conosciuto anche il mister, un uomo di grandi valori".
"Pep Ct? Le scelte non spettano a me..."
Tra i potenziali candidati alla panchina della Nazionale è circolato anche il nome di Pep Guardiola, fino a pochi giorni fa allenatore di Donnarumma al Manchester City: "Con il mister sono stato bene, ha fatto la storia al City e speravo potesse continuare. Ma la sua volontà era quella di fermarsi. Non ho parlato con lui della possibilità di allenare la Nazionale, le scelte non spettano a me ma al nuovo presidente. Sicuramente chi verrà dovrà dare tutto per la maglia azzurra e per raggiungere determinati obiettivi".