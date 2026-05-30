Neymar non sarà escluso dalla lista dei convocati del Brasile per il Mondiale. A confermarlo è il Ct Carlo Ancelotti che non ha dubbi: "Pensiamo che possa recuperare per la prima partita contro il Marocco, e se non per la seconda contro Haiti", ha dichiarato in conferenza stampa a Teresópolis. Una presa di posizione netta, arrivata dopo giorni di incertezza sulla reale entità dell'infortunio al polpaccio del numero 10. Ancelotti ha spiegato di aver ricevuto dal Santos un referto che parlava di un semplice "edema", lasciando che il club gestisse la situazione fino al 27 maggio, data di inizio del ritiro della Nazionale. Solo allora lo staff medico brasiliano ha effettuato i propri esami, riscontrando una lesione muscolare di secondo grado. Nonostante questo, il tecnico italiano ha difeso la convocazione: "Non faremo nessun cambiamento, questi sono i 26 giocatori che ho scelto e non ne sostituiremo nessuno. Il giocatore è stato convocato perché doveva essere convocato. Pensiamo che Neymar recupererà il prima possibile. Si sta allenando bene, è di buon umore".