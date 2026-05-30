Neymar col Brasile ai Mondiali: l'annuncio di Ancelotti in conferenza. VIDEObrasile
Il Ct del Brasile mette fine ai dubbi: Neymar sarà al Mondiale 2026 con il Brasile. In conferenza stampa, alla vigilia dell'amichevole contro Panama, Carlo Ancelotti ha garantito la presenza del numero 10 nonostante la lesione muscolare di secondo grado al polpaccio: "Aspettiamo Neymar per la prima partita contro il Marocco, se non ce la dovesse fare lo aspetteremo per la seconda. I giocatori sono questi 26 e questi 26 giocheranno il Mondiale"
Neymar non sarà escluso dalla lista dei convocati del Brasile per il Mondiale. A confermarlo è il Ct Carlo Ancelotti che non ha dubbi: "Pensiamo che possa recuperare per la prima partita contro il Marocco, e se non per la seconda contro Haiti", ha dichiarato in conferenza stampa a Teresópolis. Una presa di posizione netta, arrivata dopo giorni di incertezza sulla reale entità dell'infortunio al polpaccio del numero 10. Ancelotti ha spiegato di aver ricevuto dal Santos un referto che parlava di un semplice "edema", lasciando che il club gestisse la situazione fino al 27 maggio, data di inizio del ritiro della Nazionale. Solo allora lo staff medico brasiliano ha effettuato i propri esami, riscontrando una lesione muscolare di secondo grado. Nonostante questo, il tecnico italiano ha difeso la convocazione: "Non faremo nessun cambiamento, questi sono i 26 giocatori che ho scelto e non ne sostituiremo nessuno. Il giocatore è stato convocato perché doveva essere convocato. Pensiamo che Neymar recupererà il prima possibile. Si sta allenando bene, è di buon umore".
"Neymar ha capito benissimo il ruolo che deve ricoprire"
Ancelotti ha poi sottolineato il lavoro individuale che Neymar sta svolgendo per tornare in forma: "È stato sfortunato con quel piccolo problema ma sta lavorando molto bene individualmente per recuperare presto". Sul ruolo del fuoriclasse in questo Mondiale, il Ct ha aggiunto: "Neymar ha capito benissimo il ruolo che deve ricoprire. Ogni giorno fa molto bene, sta lavorando sodo. Si trova in un buon ambiente e penso che abbia capito chiaramente cosa ci aspettiamo da lui". Il Brasile esordirà contro il Marocco il prossimo 14 giugno. Poi sfiderà Haiti il 20 giugno mentre il 26 è in programma la gara contro la Scozia.