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Morto Jacek Magiera, il vice Ct della Polonia aveva 49 anni

LUTTO NEL CALCIO

La Polonia piange la scomparsa improvvisa di Jacek Magiera, vice del CT Jan Urban. L'allenatore ha accusato un malore mentre correva: i soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Sia come giocatore che come tecnico era rimasto sempre in patria, guidando diverse selezioni giovanili

Lutto nel calcio polacco. A soli 49 anni, colpito da un malore mentre correva, si è spento Jacek Magiera, ex calciatore e attualmente allenatore, vice CT della Polonia al fianco di Jan Urban dal 2025. Ha trascorso la sua intera carriera da giocatore e da tecnico in Polonia, vestendo la maglia della nazionale 22 volte tra il 1998 e il 2005. Anche in panchina, accanto all'esperienza nei club, è stato più volte nei ranghi federali con incarichi nelle rappresentative Under 18 e Under 20. Ha guidato quest'ultima al Mondiale di categoria giocato in casa nel 2019 e venendo eliminato dall'Italia agli ottavi di finale. Oltre che alla Polonia, ha legato il suo nome a quello del Legia Varsavia, vincendo due campionati da calciatore e guidandola per anni sia da vice che da capo-allenatore. 

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