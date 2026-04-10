La Polonia piange la scomparsa improvvisa di Jacek Magiera, vice del CT Jan Urban. L'allenatore ha accusato un malore mentre correva: i soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Sia come giocatore che come tecnico era rimasto sempre in patria, guidando diverse selezioni giovanili

Lutto nel calcio polacco. A soli 49 anni, colpito da un malore mentre correva, si è spento Jacek Magiera, ex calciatore e attualmente allenatore, vice CT della Polonia al fianco di Jan Urban dal 2025. Ha trascorso la sua intera carriera da giocatore e da tecnico in Polonia, vestendo la maglia della nazionale 22 volte tra il 1998 e il 2005. Anche in panchina, accanto all'esperienza nei club, è stato più volte nei ranghi federali con incarichi nelle rappresentative Under 18 e Under 20. Ha guidato quest'ultima al Mondiale di categoria giocato in casa nel 2019 e venendo eliminato dall'Italia agli ottavi di finale. Oltre che alla Polonia, ha legato il suo nome a quello del Legia Varsavia, vincendo due campionati da calciatore e guidandola per anni sia da vice che da capo-allenatore.