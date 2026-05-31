Mentre il Milan è impegnato a costruire la sua nuova dirigenza e a scegliere il successore di Massimiliano Allegri in panchina, arrivano delle dichiarazioni importanti da parte di Rafa Leao. Il portoghese ha parlato del suo futuro a Sport TV: "Personalmente penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha appoggiato nei momenti difficili e fortunatamente sono anche riuscito a scrivere il mio nome nella storia rossonera. Penso che tutti ovviamente abbiano dei sogni, delle ambizioni, delle sfide da voler affrontare. Io ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento. Anche perché ho realizzato di aver fatto un buon lavoro al Milan". Alla domanda della giornalista se Leao è interessato a un'esperienza in particolare tra Premier League, la Liga spagnola o il campionato arabo, l'attaccante risponde: "Adesso la cosa più importante per me è il Mondiale. Voglio fare un buon Mondiale, riuscire ad aiutare la mia Nazionale. E poi quando arriverà il momento, studierò le migliori opzioni per il futuro della mia carriera, per continuare a competere ai massimi livelli nel calcio europeo".