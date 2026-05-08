Circa venti ragazzi provenienti dal settore giovanile della Cremonese hanno preso parte, nelle ultime settimane, ad un progetto insieme a Caritas Cremonese, in cui hanno aiutato i volontari della Isla de Burro, luogo in cui le persone più fragili possono trovare un sostegno attraverso la pet therapy, supportata dalla presenza degli asini. In quattro giorni, i giovani hanno dato il loro contributo in due fasi: un primo momento si è svolto con la conoscenza degli spazi della struttura e con il supporto nella gestione degli stessi, attraverso la pulizia degli spazi riservati agli animali, ad esempio. I ragazzi hanno avuto, poi, la possibilità di scegliere un animale, da conoscere e di cui prendersi cura, prima di lanciarsi nella passeggiata someggiata, una camminata all'aria aperta condivisa con l'asino scelto all'inizio del percorso.