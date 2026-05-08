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Cremonese, la Primavera si dedica al volontariato presso l'Isla De Burro

Calcio
Foto da uscremonese.it

La Cremonese Primavera prende parte, insieme a Caritas Cremonese, ad un progetto che punta a inserire i ragazzi all'interno della comunità di Cremona. La prima attività si è svolta presso la Isla de Burro di Zanengo (frazione di Grumello Cremonese), un luogo vengono aiutati anziani, persone con difficoltà e persone con disabilità tramite la pet therapy con gli asini

Circa venti ragazzi provenienti dal settore giovanile della Cremonese hanno preso parte, nelle ultime settimane, ad un progetto insieme a Caritas Cremonese, in cui hanno aiutato i volontari della Isla de Burro, luogo in cui le persone più fragili possono trovare un sostegno attraverso la pet therapy, supportata dalla presenza degli asini. In quattro giorni, i giovani hanno dato il loro contributo in due fasi: un primo momento si è svolto con la conoscenza degli spazi della struttura e con il supporto nella gestione degli stessi, attraverso la pulizia degli spazi riservati agli animali, ad esempio. I ragazzi hanno avuto, poi, la possibilità di scegliere un animale, da conoscere e di cui prendersi cura, prima di lanciarsi nella passeggiata someggiata, una camminata all'aria aperta condivisa con l'asino scelto all'inizio del percorso.

Ruggeri (responsabile Isla de Burro): "I ragazzi hanno mostrato grande disponibilità"

Al termine dell'esperienza, il responsabile dell'Isla de Burro, Marco Ruggeri, ha commentato la partecipazione dei ragazzi al progetto: "Questa iniziativa è nata in maniera spontanea, durante la programmazione delle iniziative tra Cremonese e Caritas. I ragazzi hanno mostrato grande disponibilità sin dall’inizio e li ringraziamo per l’impegno che hanno profuso nello svolgere lavori estremamente faticosi. Nella seconda fase del progetto ci siamo invece soffermati sulla relazione con l’animale, un fattore importantissimo capace di aiutare tante persone che vivono difficoltà. Un tentativo andato a buon fine che dimostra quanto attività possa dare benefici anche a degli sportivi".

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