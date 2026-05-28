La nuova (e probabilmente breve) era di Silvio Baldini alla guida della Nazionale può cominciare. È scattato il raduno, infatti, per i 24 giocatori chiamati dal Ct ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Venerdì l'allenatore parlerà alla stampa e poi sarà la volta del primo allenamento, il primo di quattro sedute quotidiane prima della partenza martedì 2 giugno per il Lussemburgo, dove il giorno dopo l'Italia affronterà la nazionale di Jeff Strasser (mercoledì alle 20.45). Giovedì il ritorno a Coverciano e la ripresa degli allenamenti, poi sabato il volo per Creta che porterà gli Azzurri a sfidare la Grecia domenica 7, alle ore 21.