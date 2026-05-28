Prende il via il raduno della Nazionale agli ordini di Silvio Baldini, Ct ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Ecco il programma degli Azzurri
La nuova (e probabilmente breve) era di Silvio Baldini alla guida della Nazionale può cominciare. È scattato il raduno, infatti, per i 24 giocatori chiamati dal Ct ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Venerdì l'allenatore parlerà alla stampa e poi sarà la volta del primo allenamento, il primo di quattro sedute quotidiane prima della partenza martedì 2 giugno per il Lussemburgo, dove il giorno dopo l'Italia affronterà la nazionale di Jeff Strasser (mercoledì alle 20.45). Giovedì il ritorno a Coverciano e la ripresa degli allenamenti, poi sabato il volo per Creta che porterà gli Azzurri a sfidare la Grecia domenica 7, alle ore 21.
Il programma dell'Italia e le amichevoli
- VENERDÌ 29 MAGGIO
ore 14: conferenza stampa Baldini
ore 18: allenamento
- SABATO 30 MAGGIO
ore 13.30: conferenza stampa giocatore
ore 18: allenamento
- DOMENICA 31 MAGGIO
ore 18: allenamento
- LUNEDÌ 1 GIUGNO
ore 13.30: conferenza stampa giocatore
ore 18: allenamento
- MARTEDÌ 2 GIUGNO
ore 10.30: allenamento
ore 16.45: partenza per il Lussemburgo
ore 19.15: conferenza stampa pre-match
- MERCOLEDÌ 3 GIUGNO
ore 20.45: amichevole Lussemburgo-Italia
- GIOVEDÌ 4 GIUGNO
ore 11: partenza per l'Italia
ore 18: allenamento
- VENERDÌ 5 GIUGNO
ore 13.30: conferenza stampa giocatore
ore 18: allenamento
- SABATO 6 GIUGNO
ore 10.30: allenamento
ore 15.50: partenza per la Grecia
ore 19: conferenza stampa pre-match
- DOMENICA 7 GIUGNO
ore 21: amichevole Grecia-Italia