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Italia, scatta il raduno agli ordini del Ct Baldini: il programma degli Azzurri

Nazionale

Prende il via il raduno della Nazionale agli ordini di Silvio Baldini, Ct ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Ecco il programma degli Azzurri

ITALIA, I CONVOCATI DI BALDINI

La nuova (e probabilmente breve) era di Silvio Baldini alla guida della Nazionale può cominciare. È scattato il raduno, infatti, per i 24 giocatori chiamati dal Ct ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Venerdì l'allenatore parlerà alla stampa e poi sarà la volta del primo allenamento, il primo di quattro sedute quotidiane prima della partenza martedì 2 giugno per il Lussemburgo, dove il giorno dopo l'Italia affronterà la nazionale di Jeff Strasser (mercoledì alle 20.45). Giovedì il ritorno a Coverciano e la ripresa degli allenamenti, poi sabato il volo per Creta che porterà gli Azzurri a sfidare la Grecia domenica 7, alle ore 21.

Il programma dell'Italia e le amichevoli

  • VENERDÌ 29 MAGGIO
    ore 14: conferenza stampa Baldini
    ore 18: allenamento
  • SABATO 30 MAGGIO
    ore 13.30: conferenza stampa giocatore
    ore 18: allenamento
  • DOMENICA 31 MAGGIO
    ore 18: allenamento
  • LUNEDÌ 1 GIUGNO
    ore 13.30: conferenza stampa giocatore
    ore 18: allenamento
  • MARTEDÌ 2 GIUGNO
    ore 10.30: allenamento
    ore 16.45: partenza per il Lussemburgo
    ore 19.15: conferenza stampa pre-match
  • MERCOLEDÌ 3 GIUGNO
    ore 20.45: amichevole Lussemburgo-Italia
  • GIOVEDÌ 4 GIUGNO
    ore 11: partenza per l'Italia
    ore 18: allenamento
  • VENERDÌ 5 GIUGNO
    ore 13.30: conferenza stampa giocatore
    ore 18: allenamento
  • SABATO 6 GIUGNO
    ore 10.30: allenamento
    ore 15.50: partenza per la Grecia
    ore 19: conferenza stampa pre-match
  • DOMENICA 7 GIUGNO
    ore 21: amichevole Grecia-Italia

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