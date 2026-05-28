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Fiorentina-Parma Primavera 2-1: risultato e gol. Scudetto alla Viola

primavera
©Getty

La Fiorentina è Campione d’Italia Primavera per la quarta volta nella sua storia, la prima dopo 43 anni. La squadra di Daniele Galloppa batte il Parma 2-1 grazie ai gol di Braschi su rigore e Kouadio. Nel finale Mikolajewski tenta di riaprire i giochi, ma non basta: il Parma neopromosso si deve accontentare del secondo posto

NAZIONALE, IL PROGRAMMA DEL RADUNO

Fiorentina-Parma 2-1

74' rig. Braschi (F), 83' Kouadio (F), 87' Mikolajewski (P)
 

  • Fiorentina: Leonardelli, Bertolini (64' Kone), Deli, Braschi, Puzzoli (80' Conti), Trapani, Kospo, Kouadio, Balbo (88' Atzeni), Mazzeo (88' Turnone), Montenegro. All. Galloppa
  • Parma: Astaldi, Mena, D'Intino (86' Semedo), Tigani (86' Mengoni), Mikolajewski, Cardinali, Plicco (68' Castaldo), Drobnic, Diop (78' Vranici), Conde, Konaté. All. Corrent

 

43 anni dopo, la Fiorentina è di nuovo Campione d'Italia Primavera. I ragazzi di Daniele Galloppa, alla sua ultima partita da allenatore della squadra, battono 2-1 il Parma nella finale 'casalinga' al Viola Park. Dopo un primo tempo molto equilibrato, la Viola passa in vantaggio al 74' con un rigore di Riccardo Braschi dopo un fallo di Marlon Mena Martinez. All'83' arriva il raddoppio con un colpo di testa di Eddy Kouadio, prima che Daniel Mikolajewski accorci le distanze all'87'.

Fiorentina, l'ultimo scudetto Primavera nel 1982/1983

Si ferma in finale il percorso del Parma neopromosso di Nicola Corrent, che aveva chiuso la regular season al primo posto a parimerito proprio con la Fiorentina. I viola conquistano così il quarto scudetto Primavera, il primo dalla stagione 1982/83, riscattandosi dopo la sconfitta contro l'Inter della scorsa stagione.

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