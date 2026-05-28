Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato Juve Stabia, Crotone, Trapani e Siracusa per violazioni amministrative. Le penalizzazioni saranno scontate nella prossima stagione. Improcedibile il deferimento della Ternana, mentre la posizione della Triestina verrà discussa il 4 giugno

Arrivano delle penalizzazioni dal Tribunale Federale Nazionale per quattro club a causa di violazioni amministrative e per non aver rispettato le scadenze dello scorso 16 aprile. Dal comunicato diffuso dalla Figc si legge che "i club dovranno scontare la penalizzazione nella prima stagione sportiva utile successiva alla presente". Dunque penalità di 2 punti per la Juve Stabia in Serie B, 6 punti per il Crotone in Serie C, 5 punti per il Trapani e ammenda di 1.500 euro e 7 punti per il Siracusa, entrambe in Serie C. Tutte le penalizzazioni saranno da scontare nella stagione 2026/2027. I club erano stati deferiti dopo le segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, che aveva contestato una serie di irregolarità di natura amministrativa.

Decisioni anche per Ternana e Triestina

Nel comunicato diffuso dalla FIGC, il Tribunale ha inoltre dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della Ternana dopo la revoca dell’affiliazione del club. Rinviata invece al prossimo 4 giugno la trattazione del procedimento che riguarda la Triestina.