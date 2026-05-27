Il meglio della performance sportiva a Udine per il Football Performance Summit

Il Bluenergy Stadium punto di riferimento per la performance sportiva a livello internazionale grazie alla prima edizione del Football Performance Summit, nato da un'idea di Jordi Garcia, Head of performance department dell'Udinese. L’evento di caratura mondiale (il 25% dei partecipanti provenienti dall'estero) è stato organizzato da Udinese ed è dedicato a tutti gli addetti ai lavori che si occupano di preparazione atletica e performance sportiva a 360 gradi, con un focus particolare sul calcio. L’opportunità di confrontarsi sulle tecnologie e metodologie di lavoro più all’avanguardia nell’ambito della preparazione atletica e la performance di alto livello del calcio moderno. "Il dna innovativo dell'Udinese sono un’eccellenza su scala internazionale - ha dichiarato il direttore generale del club friulano Franco Collavino -. Abbiamo sempre avuto una grande sensibilità per gli aspetti legati alla performance di eccellenza e questo grande evento internazionale lo testimonia". Presenti, fra gli altri: Paul Bradley (football science consultant di club d’elite, istituzioni internazionali sportive e aziende tecnologiche), Matthew Taberner (visiting research fellow, con un passato a Manchester City, Everton e Aston Villa), Bram Swinnen (fondatore di Integrated Performance Training e rinomato esperto in scienza dello sport, performance training e riabilitazione), Ismael Camenforte (Head of strength & conditioning con un passato a Real Madrid, Bayer Leverkusen e Barcellona), Giampiero Ascenzi (preparatore atletico della Fiorentina), Miguel Angel Campos e José Jimenez Iglesias (Head of performance e Head of strength & conditioning al Bayer Leverkusen).