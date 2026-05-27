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Il meglio della performance sportiva a Udine per il Football Performance Summit

l'evento

Al Bluenergy Stadium è andata in scena la prima edizione del Football Performance Summit, evento organizzato dall'Udinese in cui si sono ritrovati alcuni tra i migliori professionisti per quanto riguarda la preparazione atletica e la performance sportiva

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Il Bluenergy Stadium punto di riferimento per la performance sportiva a livello internazionale grazie alla prima edizione del Football Performance Summit, nato da un'idea di Jordi Garcia, Head of performance department dell'Udinese. L’evento di caratura mondiale (il 25% dei partecipanti provenienti dall'estero) è stato  organizzato da Udinese ed è dedicato a tutti gli addetti ai lavori che si occupano di preparazione atletica e performance sportiva a 360 gradi, con un focus particolare sul calcio. L’opportunità di confrontarsi sulle tecnologie e metodologie di lavoro più all’avanguardia nell’ambito della preparazione atletica e la performance di alto livello del calcio moderno. "Il dna innovativo dell'Udinese sono un’eccellenza su scala internazionale - ha dichiarato il direttore generale del club friulano Franco Collavino -. Abbiamo sempre avuto una grande sensibilità per gli aspetti legati alla performance di eccellenza e questo grande evento internazionale lo testimonia". Presenti, fra gli altri: Paul Bradley (football science consultant di club d’elite, istituzioni internazionali sportive e aziende tecnologiche), Matthew Taberner (visiting research fellow, con un passato a Manchester City, Everton e Aston Villa), Bram Swinnen (fondatore di Integrated Performance Training e rinomato esperto in scienza dello sport, performance training e riabilitazione), Ismael Camenforte (Head of strength & conditioning con un passato a Real Madrid, Bayer Leverkusen e Barcellona), Giampiero Ascenzi (preparatore atletico della Fiorentina), Miguel Angel Campos e José Jimenez Iglesias (Head of performance e Head of strength & conditioning al Bayer Leverkusen).

Collavino (dg Udinese): "Da sempre sensibili su questi temi"

Intervenuto durante il welcome cocktail riservato ai presenti alla Casa della Contadinanza del Castello di Udine, il direttore generale di Udinese Calcio, Franco Collavino, ha sottolineato il ruolo avuto dalla società friuliana nell'organizzazione del Football Performance Summit: "Il know how e il dna innovativo di Udinese sono un’eccellenza su scala internazionale. Il nostro club ha sempre avuto una grande sensibilità per gli aspetti legati alla performance di eccellenza e questo grande evento internazionale lo testimonia. Ancora una volta Udine e il Friuli Venezia Giulia, su nostro impulso, ospitano un happening di rilievo mondiale che dà valore a tutto il territorio. Un ringraziamento speciale a Jordi Garcia che, grazie al suo lavoro e alla sua visione, ha reso possibile, con il nostro sostegno, la prima edizione del Performance Summit”

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