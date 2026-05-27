Prosegue la trattativa tra l'Avellino e Nesta: le parti sono al lavoro per trovare l'accordo definitivo nelle prossime ore. Se tutto dovesse essere definito, l'allenatore tornerebbe in Italia la prossima settimana per firmare un contratto biennale

Prosegue la trattativa tra l'Avellino e Alessandro Nesta. Il club biancoverde è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Davide Ballardini e le parti sono al lavoro per trovare la quadra definitiva tra oggi e domani così da arrivare all'intesa finale. Qualora tutto dovesse essere definito, la prossima settimana Nesta tornerà in Italia per firmare un contratto biennale con l'Avellino.