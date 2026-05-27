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Napoli tra Allegri e Italiano: le news sul nuovo allenatore in diretta

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Continua a essere una corsa a due per la panchina del Napoli. Nella giornata di oggi nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri; intanto Italiano giovedì incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. La decisione finale del Napoli verrà presa dal presidente De Laurentiis, che sta analizzando pro e contro di entrambi i profili

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La situazione allenatori squadra per squadra

Non solo Italiano-Allegri per il dopo Conte a Napoli. Il punto sulle panchine della prossima Serie A

Allenatori Serie A 2026/27, la situazione squadra per squadra

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Il Napoli cerca un nuovo allenatore ma intanto è ai dettagli per un rinnovo

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Oggi nuovi contatti con Allegri, Italiano giovedì incontrerà il Bologna

Nella giornata di oggi è stato fissato un nuovo contatto tra il Napoli e Massimiliano Allegri. Oltre all'ex Milan, però, è in corsa anche Vincenzo Italiano: quest'ultimo domani (giovedì) incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. La decisione finale ovviamente spetterà al presidente De Laurentiis che sta valutando pro e contro di entrambi i profili.

Spinazzola, rinnovo ai dettagli

Dopo l'addio di Conte, l'esterno e il club azzurro sono ai dettagli per un rinnovo di altri due anni: il contratto di Spinazzola era in scadenza al prossimo 30 di giugno

Lukaku: "Nessun addio, con Conte ci siamo chiariti"

Nel VIDEO l'attaccante belga fa il suo personale bilancio dopo la stagione appena conclusa e assicura: "Io sto bene dove sto e sono orgoglioso di essere un giocatore del Napoli - spiega - Tutti dicevano che ero morto e il club mi ha dato una mano. Siamo arrivati secondi ma l'Inter ha meritato di vincere. Conte? Ci siamo parlati e chiariti, lui ha capito la mia situazione, per me era frustrante non potere dare una mano alla squadra. Lo ringrazierò sempre". Sul Mondiale: "Il Belgio si presenterà con una nuova generazione che vuole farsi conoscere, peccato per l'Italia ma io credo che presto tornerà a essere tra le top nazionali del mondo"

Lukaku in esclusiva a Sky: 'Nessun addio al Napoli. E Con Conte ci siamo chiariti, lo ringrazierò sempre'

Lukaku in esclusiva a Sky: 'Nessun addio al Napoli. E Con Conte ci siamo chiariti, lo ringrazierò sempre'

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La corsa a due per la panchina. VIDEO

Nel VIDEO l'inviato Massimo Ugolini fa il punto sul post Conte a Napoli. I nomi forti per la panchina sono quelli di Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Al momento sembrerebbe essere una corsa a due per diventare il nuovo allenatore del club del presidente De Laurentiis

Ieri contatti positivi con Italiano; accordo di massima con Allegri

Nella giornata di ieri (martedì) gli agenti di Italiano hanno avuto un colloquio di circa 15 minuti con i dirigenti del Napoli, nella sede della Filmauro. I contatti sono stati positivi, ma Italiano deve ancora parlare con il Bologna, al quale è legato da un contratto fino al 2027. Per quanto riguarda Massimiliano Allegri, attualmente libero dopo l'esonero dal Milan, ci sarebbe già un accordo di massima per un contratto biennale.

Napoli, corsa a due tra Allegri e Italiano per la panchina azzurra

Continua a essere una corsa a due tra Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano per la panchina del Napoli. Il club azzurro, dopo l'addio di Antonio Conte, sta programmando la prossima stagione. 

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