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l'analisi

Il boom dell'Inter e un calcio europeo si sta spaccando in due

Michele Mastrogiacomo

Michele Mastrogiacomo

Se la crescita dell'Inter è il dato più interessante a livello italiano, quello che fotografa l'undicesima edizione del report di Football Benchmark sui valori dei 32 club più ricchi d'Europa è una frazione sempre più importante tra le prime 10 e le altre, tra le quali, per l'appunto, tutte le italiane in classifica. Poi il caso del Barça e quello dello United, per non parlare del valore mostruoso del Real Madrid

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