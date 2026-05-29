L'impresa sfiorata dagli Hearts in Scozia raccontata dal suo fan club italiano (al pub)

Poteva essere la favola dell’anno: vincere quel campionato scozzese che per 40 anni esatti era andato solo a Celtic o Rangers. Gli Hearts non ce l’hanno fatta, ma passione e tifo restano intatti. Ce lo hanno raccontato i ragazzi del loro unico fan club italiano (dal matrimonio in Puglia con trenta scozzesi in kilt alla raccolta fondi che fa anche di loro proprietari del club), ovviamente tra una pinta e l’altra al pub