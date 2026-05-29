Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la rubrica

L'impresa sfiorata dagli Hearts in Scozia raccontata dal suo fan club italiano (al pub)

Marco Salami

Marco Salami

Poteva essere la favola dell’anno: vincere quel campionato scozzese che per 40 anni esatti era andato solo a Celtic o Rangers. Gli Hearts non ce l’hanno fatta, ma passione e tifo restano intatti. Ce lo hanno raccontato i ragazzi del loro unico fan club italiano (dal matrimonio in Puglia con trenta scozzesi in kilt alla raccolta fondi che fa anche di loro proprietari del club), ovviamente tra una pinta e l’altra al pub

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ