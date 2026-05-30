Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Antonelli: "Voglio vincere sempre, ma col Team scherzo molto. Senna ispirazione continua"

Carlo Vanzini

Carlo Vanzini

Premiato con il Trofeo Bandini 2026, il leader del campionato di Formula 1 racconta il suo momento, tra l'euforia per la vetta della classifica, l'affetto di Toto Wolff e il rispetto di due 'mostri sacri' come Hamilton e Verstappen. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ