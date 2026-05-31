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l'intervista

Fabregas: "Al Como sono felice, abbiamo fatto una stagione storica"

Marco Demicheli

Marco Demicheli

Cesc Fabregas si racconta attraverso alcune immagini che ripercorrono la sua avventura al Como, prima da calciatore e poi da allenatore, durante lo speciale di Sky 'Como si dice Champions. All'ultimo scatto'

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