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Mikel Amondarain, il ragazzo di campagna arrivato sui colli bolognesi

Gabriele Lussu

Gabriele Lussu
©Getty

Cresciuto in mezzo ai campi della provincia di Buenos Aires, in una famiglia in cui "nessuno capiva nulla di calcio", il nuovo centrocampista del Bologna sta portando in alto il nome di General Mansilla

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