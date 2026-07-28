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l'intervista

Caprile: "Lavoro per salvare il Cagliari e riconquistarmi la Nazionale"

Massimiliano Nebuloni

Massimiliano Nebuloni

Dalla salvezza del Cagliari al sogno della Nazionale, Elia Caprile racconta a Sky Sport Insider le ambizioni della nuova stagione, il suo legame con la Sardegna e la concorrenza con Donnarumma in azzurro. Poi lancia un messaggio al calcio italiano: "Bisogna dare più fiducia ai giovani"

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