l'iniziativa
Stop a violenze e pressioni: nasce il "Manager dei genitori"
L’idea innovativa è stata proposta da Scuola Genitori Sportivi e sposata dalla Figc. Un primo corso ha coinvolto 3 società sportive dilettantistiche che hanno fatto da apripista a una possibile rivoluzione nel segno dell’informazione, della formazione e dell’inclusione
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