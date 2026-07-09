il racconto
Lino Banfi, 90 anni nel pallone: il calcio secondo Oronzo Canà
Nel giorno del suo 90° compleanno, festeggiamo il mitico attore barese ricordando alcune delle battute che l'hanno consegnato alla leggenda della commedia all'italiana. Spezzoni tratti da 'L'Allenatore nel Pallone', 'Vieni avanti cretino', 'Al Bar dello Sport': film che ogni vero appassionato di calcio dovrebbe conoscere a memoria…
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