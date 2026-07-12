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Jovanotti incontra Guardiola a Barcellona: "Chiacchiere sul calcio con chi se ne intende"

CALCIO&MUSICA

Due mondi diversi, ma più vicini di quanto sembra. Il cantautore, rapper e disc jockey italiano Lorenzo Cherubini, impegnato a Barcellona nel Festival musicale Cruilla, ha incontrato l'ormai ex allenatore del Manchester City. Non solo musica al centro del dialogo: "Due chiacchiere sul calcio con uno che se ne intende un bel po’ - ha scritto Jova in un post su Instagram -. Un grande onore conoscere un vero mito dello sport, un grandissimo, che ama l’Italia"

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