Due mondi diversi, ma più vicini di quanto sembra. Il cantautore, rapper e disc jockey italiano Lorenzo Cherubini, impegnato a Barcellona nel Festival musicale Cruilla, ha incontrato l'ormai ex allenatore del Manchester City. Non solo musica al centro del dialogo: "Due chiacchiere sul calcio con uno che se ne intende un bel po’ - ha scritto Jova in un post su Instagram -. Un grande onore conoscere un vero mito dello sport, un grandissimo, che ama l’Italia"