Ci siamo: Kolo Muani sarà presto di nuovo un giocatore della Juventus. C'è il via libera da parte del Psg per le visite mediche dell'attaccante che nella mattinata di domenica 2 agosto sarà al J Medical. L'obiettivo è ultimare i documenti per permettere al francese di andare in tournée con i suoi nuovi compagni a Hong Kong. Operazione che si è dilungata in queste ultime 48 ore perché è cambiata la formula e i temini di pagamento. Accordo definitivo tra le parti trovato a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus.

Approfondimento Kolo Muani verso il ritorno: i gol più belli