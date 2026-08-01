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Juventus-Kolo Muani, domani le visite mediche: operazione a titolo definitivo

Calciomercato

L'attaccante francese è in arrivo in bianconero: domenica 2 agosto sosterrà le visite al J Medical per essere già a disposizione di Spalletti per la tournée a Hong Kong. Operazione con il Psg a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Per la porta Vicario resta il nome forte, con il Tottenham che potrebbe aprire al prestito

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Ci siamo: Kolo Muani sarà presto di nuovo un giocatore della Juventus. C'è il via libera da parte del Psg per le visite mediche dell'attaccante che nella mattinata di domenica 2 agosto sarà al J Medical. L'obiettivo è ultimare i documenti per permettere al francese di andare in tournée con i suoi nuovi compagni a Hong Kong. Operazione che si è dilungata in queste ultime 48 ore perché è cambiata la formula e i temini di pagamento. Accordo definitivo tra le parti trovato a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus

Approfondimento

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Vicario in vantaggio su Suzuki per la porta

Non solo Kolo Muani, ma i bianconeri continuano a lavorare anche per il portiere. Gugliemo Vicario resta il nome forte, con il Tottenham che potrebbe aprire per un'operazione in prestito. Discorso diverso invece per Zion Suzuki, che ha un costo del cartellino superiore e c'è da registrare anche l'inserimento del Psg.

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