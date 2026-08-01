Il discorso prosegue con queste parole: "C'è un rapporto simbiotico tra il nostro club e la nostra città, che merita una festa all’altezza della sua storia e che mostri al mondo quanto il calcio si intreccia col tessuto sociale e la vita di tutti noi. Abbiamo già parlato del momentum che vive Napoli e che possa avere un futuro ancora più radioso. Oggi pomeriggio ero con la processione azzurra: una cosa unica e forse irripetibile. Abbiamo celebrato così la fede dei napoletani anche quando tutto sembrava crollare. È già successo nella storia del nostro club, che ora è qui più forte che mai. Possiamo dire che il Napoli non è mai stato così apprezzato in Italia e a livello internazionale. La fede ci porta a vivere insieme questa 'Notte Azzurra' con uno sguardo al passato per quello che è stato, ma pensando anche al futuro in cui vedo un Napoli ancora più forte e strutturato. Napoletani, divertiamoci: facciamolo ancora pe'cient'anne"