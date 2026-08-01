Napoli, la festa per il centenario del club LIVE
Giornata speciale per il Napoli che celebra i 100 anni del club. Dopo il taglio del nastro da Piazza Carità, la festa si svolge in Piazza del Plebiscito. La cerimonia è in diretta su Sky Sport Calcio, collegamenti su Sky Sport 24. Qui tutti gli aggiornamenti live e il racconto della serata
Sul palco Andrea Sannino, che interpreta "Napul'è" nel ricordo del grande Pino Daniele
Un video ripercorre l'omaggio al Napoli da parte di altre personalità legate al mondo dello sport: dagli ex allenatori Carlo Ancelotti e Antonio Conte (applauditissimo) al presidente del Coni Luciano Buonfiglio e a quello della Figc Giovanni Malagò
De Laurentiis: "Nel futuro vedo un Napoli ancora più forte"
Il discorso prosegue con queste parole: "C'è un rapporto simbiotico tra il nostro club e la nostra città, che merita una festa all’altezza della sua storia e che mostri al mondo quanto il calcio si intreccia col tessuto sociale e la vita di tutti noi. Abbiamo già parlato del momentum che vive Napoli e che possa avere un futuro ancora più radioso. Oggi pomeriggio ero con la processione azzurra: una cosa unica e forse irripetibile. Abbiamo celebrato così la fede dei napoletani anche quando tutto sembrava crollare. È già successo nella storia del nostro club, che ora è qui più forte che mai. Possiamo dire che il Napoli non è mai stato così apprezzato in Italia e a livello internazionale. La fede ci porta a vivere insieme questa 'Notte Azzurra' con uno sguardo al passato per quello che è stato, ma pensando anche al futuro in cui vedo un Napoli ancora più forte e strutturato. Napoletani, divertiamoci: facciamolo ancora pe'cient'anne"
De Laurentiis: "Solidarietà per le persone colpite dal sisma"
Così il presidente azzurrO: "Quando uno ha questo spirito nell’anima, non può che essere giovane anche a cent’anni… Innanzitutto solidarietà per chi è stato colpito nelle ultime ore dal sisma. Napoli convive col Vesuvio e i Campi Flegrei da anni e si rialzerà come sempre. È un orgoglio che appartiene alla sua gente. Napoli ci ha insegnato che nei momenti difficili bisogna restare uniti. Questo stare insieme è il modo in cui vogliamo andare avanti. A Roberto Fico, presidente della Regione Campania, chiederei che si possa aprire una sottoscrizione per aiutare coloro che hanno subito il sisma. Io metterò i primi centomila euro"
È il momento del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis
La raggiungono sul palco altri attori napoletani: Cristiana Dell'Anna e Alessandro Siani
Tanti simboli di Napoli in questa serata speciale: sul palco Serena Autieri
Al via la cerimonia con il conteggio crescente da 1 a 100, numero sostituito dal logo ufficiale "ceNto". Spazio anche alla clip celebrativa "Pe' cient'anne"
Il centenario del Napoli ora su Sky Sport Calcio
La cerimonia in diretta da Piazza del Plebiscito, collegamenti su Sky Sport 24. Qui tutti gli aggiornamenti in diretta e il racconto della serata
Tutti i risultati delle amichevoli estive
Il Napoli torna in campo mercoledì 5 agosto alle 18.30 contro l'Osasuna in diretta su Sky Primafila
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Il centenario del Napoli sulle maglie 2026/27
Compare anche il volto di Diego Armando Maradona a indossarla con l'emblematico messaggio: "Pe' cient'anne"
Quando Maradona omaggiò Baresi con la sua maglia
Era l'ottobre del 1989, in Italia scendevano in campo i migliori giocatori del pianeta calcio ogni settimana. Due si chiamavano Diego Armando Maradona e Franco Baresi. Al termine di un Napoli-Milan, Diego rientrò nella pancia dello stadio (che oggi porta il suo nome) con la maglia numero 6 di Baresi. Non era un caso. Era un omaggio: "Franco è un grandissimo, è il migliore che ci sia. Mi porterò questo ricordo per tutta la vita"
Quando Maradona omaggiò Baresi con la sua maglia numero 6: 'Il migliore di tutti'Vai al contenuto
Il corteo verso Piazza del Plebiscito
Napoli, Gatti è il primo nome per la difesa
La Juventus ha dato la propria apertura al trasferimento e i club stanno lavorando per un prestito con obbligo di riscatto. C'è l'ok di Massimiliano Allegri, che dopo averlo allenato in bianconero voleva già portarlo al Milan
C'è il Leverkusen su Gutierrez: valutazione di 30 milioni
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I cento anni di meravigliose contraddizioni del Napoli
L'articolo di Alessandro Biolchi su Sky Sport Insider
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I protagonisti di oggi per raccontare anche la storia di ieri
De Laurentiis, le istituzioni, le leggende del Napoli, diversi giocatori e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri ripercorreranno la storia del club insieme agli ospiti della serata
M'illumino di azzurro
Alle 22.30, nella Notte Azzurra, i monumenti della città si accenderanno di azzurro
Venerdì la festa è iniziata con il corteo dei tifosi
La serata di oggi fa seguito alla festa spontanea di ieri, venerdì 31 agosto, organizzata dai tifosi. C'è stato un corteo celebrativo che si è protratto fino a mezzanotte, quando il Napoli è ufficialmente entrato nel suo centesimo
Verso Piazza del Plebiscito, il cuore della città
Dopo il taglio del nastro alla presenza di Aurelio De Laurentiis e delle istituzioni, la processione arriverà poi in Piazza del Plebiscito. Alle 20.45 inizierà la cerimonia ufficiale del Centenario, trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio
Il taglio del nastro del presidente De Laurentiis
Alle ore 19.26, orario che rispetta pienamente la data di fondazione del Napoli risalente al 1° agosto 1926. Insieme al presidente azzurro la moglie Jacqueline (vicepresidente del club) oltre a Edoardo De Laurentiis e ai figli di Maradona, Jana e Diego Junior
Il programma per le celebrazioni del centenario azzurro
La festa inzierà alle 19.26 (in onore dell'anno di fondazione) da Piazza Carità, luogo della prima sede del club, mentre 100 chiese della città e una fumata azzurra 'annunceranno' ufficialmente l'apertura del centenario
Napoli, la festa per i suoi 100 anni in diretta su Sky
Oggi, sabato 1° agosto, a cento anni di distanza dalla fondazione del Napoli, la città festeggerà l'anniversario con una serata di celebrazioni. Su Sky Sport 24 previsti collegamenti con il nostro inviato Francesco Modugno per portarvi verso l'inizio dell'evento