La Federazione slovena ha annunciato che Slavko Vincic, l'arbitro dell'ultima finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, si ritira. In carriera, Vincic ha diretto, oltre alla finale della Coppa del Mondo, anche una finale di Europa League e una finale di Champions League

Dopo aver diretto l'ultima finale Mondiale tra Spagna e Argentina , giocata lo scorso 19 luglio, Slavko Vincic si ritira dalla carriera arbitrale . Lo ha comunicato la Federcalcio slovena sul proprio sito ufficiale. Arbitro internazionale dal 2010, Vincic ha diretto 513 partite in carriera, di cui 50 in Champions League, 22 in Europa League e 6 sia ai Mondiali che agli Europei. Nel suo palmares arbitrale, Vincic può vantare la direzione, oltre che dell'ultima finale dei Mondiali, anche di una finale di Europa League (quella del 2022 tra Eintracht Francoforte e Glasgow Rangers , vinta dai tedeschi ai rigori) e di una finale di Champions League (quella del 2024 tra Real Madrid e Borussia Dortmund , conquistata dai Blancos battendo 2-0 il Borussia con gol di Carvajal e Vinicius Jr.). Di recente, Vincic aveva conquistato anche il settimo Premio Internazionale "Giulio Campanati" , che viene assegnato al miglior arbitro del Mondiale.

Vincic, il bilancio con l'Italia e le italiane

In 16 anni di carriera, Vincic ha avuto modo di arbitrare diverse partite della nazionale italiana e delle squadre italiane nelle coppe europee. Con la nostra Nazionale, il bilancio è di quattro vittorie e tre sconfitte per l'Italia, con due direzioni agli Europei: lo sloveno arbitrò la vittoria dell'Italia di Mancini ai quarti di Euro 2020 contro il Belgio e la sconfitta degli Azzurri di Spalletti contro la Spagna nella fase a gironi di Euro 2024. Spostandoci sulle competizioni dei club, la squadra italiana che Vincic ha arbitrato più volte è l'Inter, con 5 partite dirette: seguono Milan e Lazio con 4, poi Roma, Juventus e Napoli con 2 e infine Atalanta e Fiorentina con una.