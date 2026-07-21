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Anthony Taylor, l'arbitro inglese annuncia il ritiro dal calcio a 47 anni

Calcio

È ufficiale il ritiro dal calcio, a 47 anni, dell'inglese Anthony Taylor. "Arbitrare ai massimi livelli è stato un immenso privilegio, ma è giunto il momento di farmi da parte e guardare avanti al prossimo capitolo della mia carriera" ha dichiarato in una nota. È stato lui a dirigere la finale di Europa League (condita da polemiche) tra Roma e Siviglia nel 2023

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L'arbitro inglese Anthony Taylor ha annunciato ufficialmente il ritiro dopo una carriera lunga oltre due decenni per un totale di 831 partite, di cui 668 partite nel calcio professionistico inglese e 432 nella massima serie. Durante le sue 16 stagioni di Premier, è stato anche l'arbitro di diverse finali: quelle di FA Cup del 2017 e del 2020, la finale di Coppa di Lega e del Community Shield del 2015.

 

Le proteste della Roma per la finale del 2023

A livello internazionale Taylor ha diretto 163 partite, partecipando a due Mondiali, due Europei e due Coppe del Mondo per club: è stato lui ad arbitrare la Supercoppa Europea del 2020, la finale della Nations League 2021, della Coppa del Mondo per Club 2022 e quella di Europa League del 2023 tra Roma e Siviglia, che scatenò intense polemiche con i giallorossi. Il suo epilogo resta l'ottavo di finale del Mondiale tra il Portogallo e i futuri campioni della Spagna. "Arbitrare ai massimi livelli è stato un immenso privilegio, ma la pressione è intensa ed è giunto il momento di farmi da parte e guardare avanti al prossimo capitolo della mia carriera - ha dichiarato il 47enne -. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine ai miei colleghi, alla mia famiglia e ai miei amici per il loro incrollabile supporto durante questi anni".

finale 2023

Mou contro Taylor: "Sei una disgrazia!". VIDEO

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