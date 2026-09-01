Gli esami non finiscono mai, nello sport e su Sky Cinema

Non è un remake ma un omaggio, e non è un film esclusivamente per ragazzi alle prese con gli esami, anzi. Non mancano riferimenti allo sport: da Sinner a Wimbledon, passando per la marcatura asfissiante di Gentile su Maradona. Da lunedì 31 agosto su Sky Cinema, anche on demand, l’ultimo aggiornamento (3.0) della maturità reinterpretata in chiave cinematografica
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