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Ronaldo: "Inter favorita per lo scudetto. E che spettacolo il tennis italiano..."

LE PAROLE

Intervistato a New York, l'ex attaccante brasiliano ha parlato della sua vecchia squadra: "Certo, è ancora la favorita per lo scudetto. Ho visto la partita con il Real, dura ma avrebbe potuto anche vincere". Quello attuale però "non è un gran momento per il calcio italiano, così come quello brasiliano. Il vostro Paese al momento è il più forte in assoluto nel tennis, è uno spettacolo vedere i vostri giocatori"

GLI HIGHLIGHTS DI ZVEREV-KHACHANOV

Un ex giocatore che segue ancora le sue vecchie squadre, ma anche un grande appassionato di tennis: "Chi vince gli US Open? Zverev è il mio favorito, ormai non ha neanche più la pressione di dover vincere il primo Slam, lo ha già fatto quest'anno e lo vedo bene", ha detto Luiz Nazario de Lima Ronaldo ai microfoni di Sky Sport a New York. Nonostante il torneo americano non sia andato benissimo per i tennisti azzurri, il "Fenomeno" mostra tantissima ammirazione per il movimento cresciuto negli ultimi anni: "Il tennis italiano è il migliore al mondo. Vedere giocare Sinner è bellissimo, così come Musetti, Berrettini, Cobolli e tutti gli altri giocatori. Peccato non sia così anche per il calcio italiano, anche quello brasiliano non è che stia benissimo", ha scherzato l'ex Inter e Real. 

"Ho visto Real-Inter, potevano vincere entrambe"

Tra una partita di tennis e l'altra, c'è posto anche per le sue vecchie squadre: "Ho visto Real-Inter. Una partita dura, avrebbe potuto vincere anche l'Inter così come ha fatto il Real. Nerazzurri ancora favoriti per il campionato? Penso proprio di sì".

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