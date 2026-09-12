Intervistato a New York, l'ex attaccante brasiliano ha parlato della sua vecchia squadra: "Certo, è ancora la favorita per lo scudetto. Ho visto la partita con il Real, dura ma avrebbe potuto anche vincere". Quello attuale però "non è un gran momento per il calcio italiano, così come quello brasiliano. Il vostro Paese al momento è il più forte in assoluto nel tennis, è uno spettacolo vedere i vostri giocatori"

Un ex giocatore che segue ancora le sue vecchie squadre, ma anche un grande appassionato di tennis: "Chi vince gli US Open? Zverev è il mio favorito, ormai non ha neanche più la pressione di dover vincere il primo Slam, lo ha già fatto quest'anno e lo vedo bene", ha detto Luiz Nazario de Lima Ronaldo ai microfoni di Sky Sport a New York. Nonostante il torneo americano non sia andato benissimo per i tennisti azzurri, il "Fenomeno" mostra tantissima ammirazione per il movimento cresciuto negli ultimi anni: "Il tennis italiano è il migliore al mondo. Vedere giocare Sinner è bellissimo, così come Musetti, Berrettini, Cobolli e tutti gli altri giocatori. Peccato non sia così anche per il calcio italiano, anche quello brasiliano non è che stia benissimo", ha scherzato l'ex Inter e Real.