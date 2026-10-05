Ospite nell'ultima giornata del Festival dello Sport di Trento, Cesc Fabregas è stato protagonista di un divertente siparietto: l'allenatore spagnolo ha ipotizzato come sarà il match con la Roma al Subbuteo. All'inizio è stato titubante: "Non vi faccio vedere nulla". Poi ha mostrato come sarà il pressing della Roma a tutto campo. La replica di Gasperini a Sky: "Ora me lo studio per qualche contromisura"

"La Roma ci affronterà così"

L'allenatore del Como è stato invitato a mostrare come affronterà la Roma nel big match della 6^giornata di campionato, alla ripresa della Serie A. All'inizio Fabregas è stato un po' titubante: "No, non ti faccio vedere nulla di quello che farò domenica prossima". Poi però ha disposto gli 11 giocatori del suo Como in campo: "Questa è la nostra struttura base...", per poi far vedere il pressing a tutto campo che si aspetta dalla squadra giallorossa. "Loro faranno così, a questo punto...". A questo punto non resta che aspettare una settimana per vedere se il Subbuteo avrà aiutato o meno il Como. Nel frattempo, intervistato da Sky Sport, Gasperini ha preso nota: "Stasera me lo studio e vedo come usare qualche contromisura". Il big match è già iniziato.