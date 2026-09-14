Yamal: "Credo di meritarmi il Pallone d'Oro, io e Mbappé i migliori al mondo"

Lamine Yamal ha iniziato alla grande la nuova stagione: il fuoriclasse spagnolo ha realizzato 7 gol nelle prime 6 presenze in maglia Barcellona, confermando di essere uno dei migliori al mondo. Yamal tra un mese potrà scoprire se sarà lui il prossimo Pallone d'Oro, che sarà consegnato al vincitore il 26 ottobre a Londra (location d'eccezione per celebrare i 70 anni del premio). Secondo il numero 10 del Barça, che la scorsa stagione ha vinto sia la Liga che il Mondiale con la Spagna, il nome del vincitore può essere solamente il suo. In un'intervista al programma 'Universo Valdano' dell'emittente spagnola 'Movistar', Yamal ha detto: "Non dipende da me, ma dai giornalisti: ho ottime chance perché ho avuto un anno fantastico. Non credo di dover fare campagna elettorale, sono orgoglioso di aver vinto Mondiale e Liga. Non posso chiedere di più, ci sono giocatori incredibilimente talentuosi. A chi lo darei? Al miglior giocatore del mondo. A chi lo daranno? È una questione molto lunga. Credo sinceramente che forse siamo in due ad essere i milgiori al mondo, ma quest'anno lo merito io. Per me, io e Mbappé siamo i migliori: chiunque guardi le partite lo sa".