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Cristiano Ronaldo si allena con l'Al-Nassr: torna il sorriso dopo il caso Portogallo. FOTO

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Torna il sorriso sul volto di Cristiano Ronaldo dopo i giorni decisamente agitati, vissuti con la nazionale portoghese. Il 41enne è rientrato a Riyadh e si è presentato al centro sportivo dell'Al-Nassr dove ha ripreso gli allenamenti a quattro giorni dalla sfida contro l'Al Diriyah. Il club lo ha mostrato sui social sorridente e con un nuovo look. Le polemiche dopo aver lasciato il ritiro del Portogallo sono già alle spalle? Guarda le FOTO qui sotto

COSA RISCHIA RONALDO

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