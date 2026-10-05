Torna il sorriso sul volto di Cristiano Ronaldo dopo i giorni decisamente agitati, vissuti con la nazionale portoghese. Il 41enne è rientrato a Riyadh e si è presentato al centro sportivo dell'Al-Nassr dove ha ripreso gli allenamenti a quattro giorni dalla sfida contro l'Al Diriyah. Il club lo ha mostrato sui social sorridente e con un nuovo look. Le polemiche dopo aver lasciato il ritiro del Portogallo sono già alle spalle? Guarda le FOTO qui sotto

COSA RISCHIA RONALDO