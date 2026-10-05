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Italia U21-Polonia, Baldini: "Ragazzi speciali, sono troppo belli"

Europei

Tutta la gioia del Ct degli Azzurrini dopo il 6-2 alla Polonia che ha qualificato direttamente l’Under 21 agli Europei: “Questi ragazzi hanno fatto quindici giorni da professionisti, senza risparmiarsi: sono troppo belli”. Malagò: "Risultato che conferma che stiamo costruendo con convinzione il futuro della Nazionale"

ITALIA-POLONIA 6-2CLASSIFICA

“Questi sono ragazzi speciali, straordinari e meritano questa soddisfazione". Dopo il 6-2 a Pescara contro la Polonia che ha sancito la qualificazione della sua Italia Under 21 agli Europei di categoria, Silvio Baldini esalta i suoi giocatori: "Hanno fatto 15 giorni da grandi professionisti, nessuno si è risparmiato, poi dopo la partita dell'altra sera vinta al 95' era destino che fare gol all'ultimo minuto li avrebbe aiutati a esprimersi meglio. Ho detto 'vedrete che stasera conoscerete Pescara, un posto dove esiste la magia, dove la gente vi trascinerà": hanno fatto sei gol. La dedica? Ai miei giocatori, sono troppo belli".

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I complimenti di Malagò e Ranieri

"La qualificazione all'Europeo e il primo posto nel girone, conquistati con un risultato così netto, sono un motivo di grande soddisfazione per tutta la Figc e per il calcio italiano. Complimenti a Silvio Baldini, al suo staff e a tutti i ragazzi per il lavoro svolto e per aver dimostrato, partita dopo partita, qualità, carattere e senso di appartenenza". Anche Giovanni Malagò applaude la vittoria degli Azzurrini sottolineando che "l'Under è un patrimonio fondamentale del nostro movimento e risultati come questo confermano che stiamo costruendo con convinzione il futuro della Nazionale". Ai complimenti si è unito anche il dg dell'Italia, Claudio Ranieri, presente a Pescara: "Con Baldini in panchina, la nazionale Under 21 ha dimostrato di avere identità e valori che si sono poi riflettuti sul campo. Il percorso di queste qualificazioni all'Europeo è un chiaro segnale di quanto i talenti vadano coltivati attraverso tempo e fiducia: il calcio italiano non può prescindere dalla crescita delle generazioni future"

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