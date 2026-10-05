Intervenuto a Sky Sport, Salvatore Esposito ha raccontato alcune curiosità legate ai fratelli Pio e Sebastiano, entrambi protagonisti in Nazionale e quarta coppia di fratelli di sempre a giocare insieme con la maglia azzurra. "Seba è molto istintivo, mentre Pio è una specie di lavatrice: difficile da spostare e qualsiasi cosa gli dai davanti la pulisce e fa giocare bene la squadra". Poi il significato del 94 che li accompagna sulle maglie: "Ci ricorda sempre da dove veniamo". Guarda il VIDEO

FRATELLI IN NAZIONALE