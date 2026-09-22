Messi svela la maglia per l'ultima con l'Argentina

Lionel Messi ha svelato, sul suo profilo Instagram, la maglia speciale che indosserà il 6 ottobre, quando disputerà contro il Benin la sua ultima partita con l'Argentina. La divisa, dominata dal bianco e dall'azzurro propri della bandiera argentina, ha i dettagli in oro (come la personalizzazione sul retro). Come riporta il sito Footyheadlines, il logo dello sponsor tecnico dovrebbe fare spazio alla "M" di Messi per l'occasione. La 'Pulga' ha presentato così la divisa: "Ultima partita. Una maglia per tutta la vita"