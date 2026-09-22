Serie A futsal, oggi il turno infrasettimanale

Oggi la serie A è di nuovo in campo per il turno infrasettimanale. Feldi Eboli-Sporting Sala Consilina: big match tra capolista a San Rufo. I campioni d’Italia torinesi in terra pugliese, insidia Pomezia per il Napoli. Covei Meta Catania Bricocity-Active Network remake dell’ultima finale di Coppa della Divisione. Il Benevento ha voglia di bis, Petrarca permettendo. Stasera alle 20.30 Roma 1927-Defender Giovinazzo in diretta su Sky Sport Calcio e NOW

Neanche il tempo di capire che ci sono sei capoliste dopo la prima giornata di Serie A di futsal, che si torna in campo per il turno infrasettimanale. Il derby campano tra Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina (inversione di campo, si gioca a San Rufo) catalizza il secondo turno di regular season, ma su Sky c’è una sfida tutta da vivere, quella di Genzano tra Roma 1927 e Defender Giovinazzo: roster in salute, a prescindere dal risultato dell’esordio.

Roma 1927-Defender Giovinazzo alle 20 su Sky Sport Calcio "Una partita importante e fondamentale”. Il suo gol illusorio non ha portato punti nello Sky Match contro i campioni d’Italia della L84 Torino, ma Rodolfo Fortino ha fiducia in una Roma performante, tornata da Leini comunque con tante certezze, indicazioni positive, e finalmente al completo. "Giochiamo in casa - prosegue Robocop - quindi dobbiamo imporre il nostro gioco sin da subito, la nostra intensità e identità, cercando i primi tre punti in campionato, un aspetto molto importante in questo inizio di stagione”. La neopromossa Giovinazzo, dal canto suo, si presenta al PalaCesaroni con il morale alto, figlio del pari agguantato al debutto assoluto in Serie A contro il più quotato Sandro Abate Avellino, un 1-1 conquistato nel finale proprio grazie a Rezende. "Stiamo lavorando secondo i piani dello staff tecnico - sottolinea il pivot brasiliano dei biancoverdi - siamo pronti per un'altra partita importante".

L84 Torino e Napoli in trasferta Negli altri incontri, i campioni d’Italia della L84 Torino, reduci dal successo in rimonta contro la Roma, vanno a caccia del bis in terra pugliese, contro il Global Work Capurso di Dudu Taborda che ha dato filo da torcere al Benevento all’esordio, prima di arrendersi davanti ai giallorossi. In trasferta anche il Napoli di un Guilhermao subito performante, favorito a Pomezia anche se la Fortitudo al PalaLavinium sa come stupire. Meta Catania Bricocity e Benevento hanno voglia di bis: Podda e compagnia ricevono l’Active Network Viterbo nel remake dell’ultima finale di Coppa della Divisione, la squadra di Scarpitti - col top scorer Volonnino, con tre gol già all’attivo - vola a Padova per confrontarsi con il Vinumitaly Petrarca di Luca Giampaolo. Last but not least Sandro Abate Avellino-Came Treviso: una deve archiviare il mezzo passo falso di Giovinazzo, l’altra scordarsi dell’amaro esordio casalingo con la Meta Catania.