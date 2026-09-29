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Italia, questa è la difesa del presente e del futuro. E Pio Esposito cresce. VIDEO

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©Ansa

Il quartetto difensivo visto contro la Turchia potrebbe (con Calafiori al posto di Ruggeri) essere la risposta ai dubbi di Mancini, come sottolinea Gianfranco Teotino: "Mi è sembrato di vedere una consistenza che in passato abbiamo avuto poco". E in attacco Beppe Bergomi commenta la crescita di Pio Esposito: "Ha fatto ciò che gli si chiede: presenza lontano dall'area e gestione della palla addosso. E' un ragazzo serio". Guarda il VIDEO

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