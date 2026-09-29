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Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky

guida tv

Su Sky e in streaming su NOW le migliori partite tra nazionali straniere del torneo oltre a tutte le sfide della Nations League Finals in programma a giugno 2027. Martedì 29 settembre, alle 18.00 su Diretta Gol, Moldova-Isole Faroe e Finlandia-Bielorussia. Alle 20.45 su Sky Sport Arena sarà il momento di Spagna-Croazia, mentre su Sky Sport 251 Repubblica Ceca-Inghilterra. Su Diretta Gol Bulgaria-Estonia, Lussemburgo-Islanda, San Marino-Albania, Scozia-Svizzera, Slovacchia-Kazakistan e Slovenia-Macedonia del Nord

Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW

Martedì 29 settembre

  • ore 18.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio

           MOLDOVA-FAROE
           FINLANDIA-BIELORUSSIA

  • Dalle 20 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Sara Benci, Massimo Marianella, Valentina Mariani e Marco Bucciantini
  • ore 20.45: SPAGNA-CROAZIA su Sky Sport Arena. Telecronaca Dario Massara, commento Massimo Gobbi
  • ore 20.45: REPUBBLICA CECA-INGHILTERRA su Sky Sport 251. Telecronaca Federico Zancan
  • ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio

            SLOVENIA-MACEDONIA DEL NORD
            BULGARIA-ESTONIA
            LUSSEMBURGO-ISLANDA
            SAN MARINO-ALBANIA
            SCOZIA-SVIZZERA

            SLOVACCHIA-KAZAKISTAN

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