Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Skyguida tv
Su Sky e in streaming su NOW le migliori partite tra nazionali straniere del torneo oltre a tutte le sfide della Nations League Finals in programma a giugno 2027. Martedì 29 settembre, alle 18.00 su Diretta Gol, Moldova-Isole Faroe e Finlandia-Bielorussia. Alle 20.45 su Sky Sport Arena sarà il momento di Spagna-Croazia, mentre su Sky Sport 251 Repubblica Ceca-Inghilterra. Su Diretta Gol Bulgaria-Estonia, Lussemburgo-Islanda, San Marino-Albania, Scozia-Svizzera, Slovacchia-Kazakistan e Slovenia-Macedonia del Nord
Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Martedì 29 settembre
- ore 18.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
MOLDOVA-FAROE
FINLANDIA-BIELORUSSIA
- Dalle 20 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Sara Benci, Massimo Marianella, Valentina Mariani e Marco Bucciantini
- ore 20.45: SPAGNA-CROAZIA su Sky Sport Arena. Telecronaca Dario Massara, commento Massimo Gobbi
- ore 20.45: REPUBBLICA CECA-INGHILTERRA su Sky Sport 251. Telecronaca Federico Zancan
- ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
SLOVENIA-MACEDONIA DEL NORD
BULGARIA-ESTONIA
LUSSEMBURGO-ISLANDA
SAN MARINO-ALBANIA
SCOZIA-SVIZZERA
SLOVACCHIA-KAZAKISTAN