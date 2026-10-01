 Argentina Bolivia, la formazione Scaloni senza Messi: come ha giocato | Sky Sport
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Argentina-Bolivia 4-0, la prima formazione di Scaloni dell'era "post Messi"

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L'Argentina è ripartita con una vittoria alla prima uscita dopo il Mondiale, battendo 4-0 la Bolivia in amichevole. È stata la prima partita dell'era "post Messi", anche se il fuoriclasse argentino darà l'addio ufficiale alla nazionale nella notte italiana tra il 6 e il 7 ottobre contro il Benin (in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW). Ma quali sono state le scelte di Scaloni? Dalla coppia Lautaro-Alvarez a Nico Paz titolare: di seguito tutte le decisioni

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