L'Argentina è ripartita con una vittoria alla prima uscita dopo il Mondiale, battendo 4-0 la Bolivia in amichevole. È stata la prima partita dell'era "post Messi", anche se il fuoriclasse argentino darà l'addio ufficiale alla nazionale nella notte italiana tra il 6 e il 7 ottobre contro il Benin (in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW). Ma quali sono state le scelte di Scaloni? Dalla coppia Lautaro-Alvarez a Nico Paz titolare: di seguito tutte le decisioni

VIDEO. I GOL DI LAUTARO E NICO PAZ