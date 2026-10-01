Argentina-Bolivia 4-0, la prima formazione di Scaloni dell'era "post Messi"
L'Argentina è ripartita con una vittoria alla prima uscita dopo il Mondiale, battendo 4-0 la Bolivia in amichevole. È stata la prima partita dell'era "post Messi", anche se il fuoriclasse argentino darà l'addio ufficiale alla nazionale nella notte italiana tra il 6 e il 7 ottobre contro il Benin (in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW). Ma quali sono state le scelte di Scaloni? Dalla coppia Lautaro-Alvarez a Nico Paz titolare: di seguito tutte le decisioni
- Riparte con un successo l'Argentina di Scaloni che, alla prima gara dopo la sconfitta nella finale dei Mondiali contro la Spagna, ha battuto 4-0 la Bolivia in amichevole. È stata la prima partita dell'era "post Messi", anche se l'otto volte Pallone d'Oro darà l'addio ufficiale alla nazionale nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre: giocherà contro il Benin, nell'ultima delle tre amichevoli di questa sosta (calcio d'inizio all'1:00, in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW).
- La fascia di Leo è passata a Cristian Romero. Il difensore dell'Atletico Madrid ha festeggiato nel migliore dei modi, segnando di testa il gol del 3-0 con la fascia da capitano al braccio.
- A sbloccare la partita è stato Lautaro Martinez, che al 19' ha segnato con un bel destro a incrociare. Dieci minuti più tardi è arrivato il raddoppio di Nico Paz con uno splendido pallonetto, gol più bello della serata. Il calciatore del Como ha anche servito l'assist per il 3-0 di Romero, mentre José Manuel Lopez ha firmato il definitivo 4-0.
- Nell'amichevole di Cordoba, Scaloni ha fatto esordire altri quattro giocatori, portando a 70 il totale dei debuttanti con l'Albiceleste sotto la sua guida. Si tratta di Valentin Gomez (Real Betis), Leonel Flores (Boca Juniors), Santiago Simon (Deportivo Toluca) ed Equi Fernandez (Leverkusen).
- Portiere: DIBU MARTINEZ
- Minuti giocati: 90'
- Terzino destro: AGUSTIN GIAY
- Minuti giocati: 74'
- Difensore centrale: CRISTIAN ROMERO
- Minuti giocati: 56' (1 gol)
- Difensore centrale: LISANDRO MARTINEZ
- Minuti giocati: 81'
- Terzino sinistro: ROMAN VEGA
- Minuti giocati: 90'
- Esterno destro: NICO PAZ
- Minuti giocati: 56' (1 gol e 1 assist)
- Centrocampista centrale: EXEQUIEL PALACIOS
- Minuti giocati: 81' (1 assist)
- Centrocampista centrale: ALEXIS MAC ALLISTER
- Minuti giocati: 74' (1 assist)
- Esterno sinistro: GIANLUCA PRESTIANNI
- Minuti giocati: 56'
- Attaccante: JULIAN ALVAREZ
- Minuti giocati: 90'
- Attaccante: LAUTARO MARTINEZ
- Minuti giocati: 75' (1 gol)
- LEONARDO BALERDI: 34' minuti
- VALENTIN BARCO: 34'
- FRANCO MASTANTUONO: 34'
- SANTIAGO SIMON: 26'
- EZEQUIEL FERNANDEZ: 26'
- JOSE MANUEL LOPEZ: 26' (1 gol)
- VALENTIN GOMEZ: 9'
- LEONEL FLORES: 9'
- JUAN MUSSO
- GERONIMO RULLI
- FACUNDO MEDINA
- GIULIANO SIMEONE
- NICO GONZALEZ
- SANTIAGO CASTRO
- MATIAS SOULÉ