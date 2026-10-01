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Cristiano Ronaldo, la formazione del suo primo Portogallo nel 2003

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Era il 20 agosto 2003. All'Estadio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira di Chaves, appena 8mila posti, iniziava la storia di Cristiano Ronaldo con il Portogallo. 23 anni, 146 gol, un Europeo vinto, due Nations League conquistate e 6 Mondiali giocati dopo, questa storia rischia di finire con un abbandono del ritiro dopo la rottura con il ct Jorge Jesus. Ecco chi c'era in quella notte estiva di Chaves (la formazione in copertina, per quanto simile, è risalente a qualche mese dopo)

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