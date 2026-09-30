L'Italia Under 21 di Silvio Baldini si gioca nelle ultime due partite la qualificazione diretta all'Europeo 2027. Dopo il 3-0 della Polonia sulla Svezia, gli Azzurrini sono a sei punti dalla vetta ma con una gara in meno. Per vincere il girone serviranno due successi, prima contro l'Armenia e poi proprio contro i polacchi. Ma attenzione ai criteri in caso di arrivo a pari punti... Di seguito tutte le combinazioni

CLASSIFICHE