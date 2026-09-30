 Italia Under 21 agli Europei se: combinazioni, criteri in caso di pari punti e calendario
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Italia Under 21 qualificata agli Europei se... Le combinazioni e confronto classifiche

QUALIFICAZIONI fotogallery
11 foto

L'Italia Under 21 di Silvio Baldini si gioca nelle ultime due partite la qualificazione diretta all'Europeo 2027. Dopo il 3-0 della Polonia sulla Svezia, gli Azzurrini sono a sei punti dalla vetta ma con una gara in meno. Per vincere il girone serviranno due successi, prima contro l'Armenia e poi proprio contro i polacchi. Ma attenzione ai criteri in caso di arrivo a pari punti... Di seguito tutte le combinazioni

CLASSIFICHE

Calcio: altre fotogallery

Ronaldo-Portogallo, è rottura: cosa è successo

ricostruzione

Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League...

17 foto

Porto, ufficiale l'arrivo di Chris Smalling

Calciomercato

Il Porto di Farioli rinforza la difesa con l'ex romanista Chris Smalling, libero dopo la fine...

35 foto

Rivincita Grecia: 9 giocatori da tenere d'occhio

i profili

Dopo la storica (e clamorosa) vittoria dell'Europeo del 2004 per la Grecia si è aperta una...

9 foto

Qualificazione Euro U21, Polonia ok: Italia a -6

classifica

La Polonia vince ancora: 3-0 alla Svezia e momentaneo +6 sull'Italia che sarà impegnata giovedì 1...

7 foto

Euro 2032, 13 città e 14 stadi italiani in corsa

EURO 2032

Per Euro 2032 (in Italia e Turchia) la Figc ha trasmesso alla Uefa il dossier delle sedi ritenute...

14 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza