Italia Under 21 qualificata agli Europei se... Le combinazioni e confronto classifiche
L'Italia Under 21 di Silvio Baldini si gioca nelle ultime due partite la qualificazione diretta all'Europeo 2027. Dopo il 3-0 della Polonia sulla Svezia, gli Azzurrini sono a sei punti dalla vetta ma con una gara in meno. Per vincere il girone serviranno due successi, prima contro l'Armenia e poi proprio contro i polacchi. Ma attenzione ai criteri in caso di arrivo a pari punti... Di seguito tutte le combinazioni
- 1 ottobre, ore 18.30: Armenia-Italia, a Yerevan
- 5 ottobre, ore 18.15: Italia-Polonia, a Pescara
- Polonia: 27 punti in 9 partite, differenza reti +24
- Italia: 21 punti in 8 partite, differenza reti +20
- Qualificazione diretta: le nove vincitrici dei gironi
- Qualificazione diretta: la migliore seconda dei nove gironi
- Playoff: le altre otto seconde classificate
- Gli spareggi assegneranno gli ultimi quattro posti per la fase finale, in programma dal 16 giugno al 3 luglio 2027 in Albania e Serbia.
- Polonia: 27 punti
- Italia: massimo possibile 27 punti
- Polonia-Italia: 2-1 (14 novembre 2025)
- All'andata, l'Italia giocò una buona partita ma uscì sconfitta 2-1. Gli Azzurrini passarono in vantaggio al 60' con una splendida conclusione al volo di Pisilli e sembravano in controllo della gara. Nel finale, però, arrivò la rimonta della Polonia: Bogacz pareggiò all'83', poi appena quattro minuti dopo Kuziemka segnò il gol del definitivo 2-1
- In caso di arrivo a pari punti, il primo criterio non è la differenza reti generale. La UEFA considera nell'ordine punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti e gol segnati negli scontri diretti. Soltanto se la parità rimane si passa alla differenza reti complessiva del girone e poi ai gol segnati
- Il conto più semplice è questo: se l'Italia vince in Armenia e poi batte la Polonia con almeno due gol di scarto, chiude davanti ai polacchi grazie alla migliore differenza reti negli scontri diretti. Il 2-1 subito all'andata verrebbe infatti più che ribaltato
- Entra in gioco il risultato contro l'Armenia. Con una vittoria di un solo gol sulla Polonia, gli scontri diretti sarebbero perfettamente in equilibrio e si passerebbe alla differenza reti generale
- Attualmente la Polonia è a +24, l'Italia a +20. Per questo, se gli Azzurrini battessero l'Armenia con almeno due gol di scarto, sarebbe poi sufficiente anche una vittoria di misura contro la Polonia
- Italia e Polonia sono già certe dei primi due posti del Gruppo E. Se gli Azzurrini non riuscissero a scavalcare la Polonia, terminerebbero quindi al secondo posto. Ma essere secondi non significa automaticamente andare ai playoff: la migliore seconda dei nove gironi si qualifica direttamente all'Europeo, mentre le altre otto disputano gli spareggi di novembre
- Per confrontare le seconde dei nove gruppi, dopo aver escluso i risultati contro le ultime classificate del girone, i criteri sono nell'ordine: punti, differenza reti, gol segnati, gol segnati in trasferta, vittorie, vittorie in trasferta, disciplina e ranking UEFA Under 21. La migliore seconda va direttamente all'Europeo, tutte le altre passano dai playoff
- Spagna - 18 punti in 7 partite
- Italia - 18 punti in 7 partite
- Grecia - 15 punti in 6 partite
- Danimarca - 13 punti in 6 partite
- Cechia - 12 punti in 7 partite
- Turchia - 12 punti in 7 partite
- Svizzera - 11 punti in 7 partite
- Irlanda - 11 punti in 7 partite
- Israele - 10 punti in sette partite