Dopo la storica (e clamorosa) vittoria dell'Europeo del 2004 per la Grecia si è aperta una profonda crisi di risultati a livello nazionale. Ora le cose sembrano cambiare con una nuova generazione che si è già presa il palcoscenico estivo del mercato. Sono in Lega A di Nations per la prima volta e hanno appena battuto 1-0 la Germania. Da Karetsas a Mouzakitis: chi sono i talenti da tenere d'occhio (ovviamente guardando la Nations su Sky)

GLI HIGHLIGHTS DI GERMANIA-GRECIA 0-1