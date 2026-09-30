Grecia, il calcio torna sull'Olimpo: i 9 migliori giocatori da tener d'occhio in Nations
Dopo la storica (e clamorosa) vittoria dell'Europeo del 2004 per la Grecia si è aperta una profonda crisi di risultati a livello nazionale. Ora le cose sembrano cambiare con una nuova generazione che si è già presa il palcoscenico estivo del mercato. Sono in Lega A di Nations per la prima volta e hanno appena battuto 1-0 la Germania. Da Karetsas a Mouzakitis: chi sono i talenti da tenere d'occhio (ovviamente guardando la Nations su Sky)
- Età: 24 anni
- Squadra di club: Arsenal
- Ruolo: ala d'attacco
- Valore di mercato: 40 mln
- Identikit: coi suoi 40 milioni è diventato, in estate, il greco più costoso della storia del calcio. Tanti ne ha sborsati l'Arsenal al Bruges per aggiungerlo alla squadra campione in carica di Arteta che, per inciso, in Premier lo ha fatto giocare cinque volte su cinque da titolare. Ala sinistra di piede destro, capace di giocare anche come trequartista. Ottima tecnica e accelerazione, bravo nel dribbling e nella visione. Si è formato nel Paok
- Età: 18 anni
- Squadra di club: Borussia Dortmund
- Ruolo: trequartista
- Valore di mercato: 35 mln
- Identikit: altro colpo estivo, per lui il Dortmund ha sborsato 35 milioni di euro, finiti nelle casse del Genk (dove è cresciuto), e stiamo parlando di due dei club più attenti in Europa ai giovani talenti. Nato in Belgio, origini greche. 170cm, mancino, ala o trequartista. Grande cambio di passo e una buona visione di gioco. Sul mercato piaceva anche a tante italiane. Della Grecia è il più giovane marcatore di sempre
- Età: 23 anni
- Squadra di club: Borussia Dortmund
- Ruolo: trequartista
- Valore di mercato: 22 mln
- Identikit: altro colpo greco del Dortmund in estate (il suo cartellino è costato 26 milioni). Sfortunatissimo: si è rotto il crociato alla prima giornata di Bundes, nonché sua seconda presenza assoluta nel club (con tanto di gol). Konstantelias è un altro interessantissimo trequartista, formatosi nel Paok. Creativo, bravo anche nell'assist oltreché nel segnare
- Età: 22 anni
- Squadra di club: Roma
- Ruolo: difensore centrale
- Valore di mercato: 20 mln
- Identikit: nella nuova Roma di Gasperini non l'abbiamo ancora visto per bene (due presenze, appena 30' di gioco), ma è uno dei rinforzi estivi, costato 16,5 mln. Fisico dominante, forte di testa e un soprannome che dice tutto: 'the hammer, il martello'. Konstantinos detto ‘Kostas’ proprio come Manolas (che a Roma ha scritto la storia): ha una naturale predisposizione al duello, unito al vizio del gol e a una buona duttilità
- Età: 27 anni
- Squadra di club: Como
- Ruolo: punta
- Valore di mercato: 25 mln
- Identikit: lo includiamo solo per senso di completezza, visto che il suo è un profilo ben noto del nostro calcio, tra i principali artefici del miracolo Champions del Como di Fabregas. Punta centrale moderna: partecipa alla manovra offensiva (come il calcio di Cesc comanda), fa da riferimento per la squadra, segna di testa e di piede. Al momento è a 22 gol in 63 partite col Como
- Età: 19 anni
- Squadra di club: Brighton
- Ruolo: punta
- Valore di mercato: 25 mln
- Identikit: chi ha guardato su Sky il super 3-0 con cui il Brighton ha schiantato l'Arsenal conosce già il suo nome: per lui un gol e un assist. Fisico da centravanti, caratteristiche da centrocampista: è uno che viene incontro, si abbassa, si muove negli spazi. Il Brighton lo ha comprato dall'Olympiacos per 35 milioni nel 2025. Era uno dei titolari nella sorprendente (e non casuale) vittoria dell'Olympiacos giovanile nella Youth League del 2024
- Età: 19 anni
- Squadra di club: Hull City
- Ruolo: centrocampista centrale
- Valore di mercato: 25 mln
- Identikit: regista e mezzala molto tecnico, bravo nel palleggio e nella gestione del pallone. Cresciuto nell'Olympiacos, e anche lui era nella squadra che vinse la Youth League nel 2024. Oggi gioca in Premier, per lui l'Hull ha pagato 15 milioni di euro
- Età: 20 anni
- Squadra di club: Brighton
- Ruolo: punta
- Valore di mercato: 18 mln
- Identikit: non ha ancora esordito con la nazionale maggiore, per ora gioca ancora con l'U21. Ex Paok e compagno di Kostoulas al Brighton (è stato pagato 26 mln). Un passato, con ottimi numeri, nel Norimberga. Attualmente anche lui è ko causa crociato. Centravanti forte nel gioco aereo e freddo sotto porta, paragonato a Sesko. Il Guardian lo ha inserito nella sua famosa lista (a volte arma a doppio taglio) dei migliori calciatori nati nel 2006
- Età: 23 anni
- Squadra di club: Hull City
- Ruolo: portiere
- Valore di mercato: 18 mln
- Identikit: oggi gioca in Premier ma è un altro dei giocatori formati dall'Olympiakos, con cui ha vinto campionati in serie e pure la Conference in finale contro la Fiorentina (da titolare). Titolare anche in nazionale e tra i migliori nella vittoria sulla Germania. Pagato 23 milioni sul mercato