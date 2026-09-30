 Grecia, i 9 migliori giocatori da tener d'occhio in Nations League | Sky Sport
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Grecia, il calcio torna sull'Olimpo: i 9 migliori giocatori da tener d'occhio in Nations

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Dopo la storica (e clamorosa) vittoria dell'Europeo del 2004 per la Grecia si è aperta una profonda crisi di risultati a livello nazionale. Ora le cose sembrano cambiare con una nuova generazione che si è già presa il palcoscenico estivo del mercato. Sono in Lega A di Nations per la prima volta e hanno appena battuto 1-0 la Germania. Da Karetsas a Mouzakitis: chi sono i talenti da tenere d'occhio (ovviamente guardando la Nations su Sky)

GLI HIGHLIGHTS DI GERMANIA-GRECIA 0-1

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