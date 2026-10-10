L'attaccante dell'Al-Nassr è stato sospeso in via preventiva dalla Federazione portoghese che ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti dopo aver lasciato il ritiro della nazionale. La FPF ha definito il procedimento "urgente" e lo ha trasmesso alla Commissione Istruttoria Disciplinare. Il presidente Pedro Proença ha poi rassicurato: "Vogliamo tutti che torni con noi già a novembre" LA RICOSTRUZIONE DEL CASO RONALDO

C'era attesa per il provvedimento della Federazione portoghese nei confronti di Cristiano Ronaldo, che aveva lasciato anticipatamente il ritiro della Nazionale durante l'ultima sosta. Un episodio nato dalle tensioni con il ct Jorge Jesus e diventato rapidamente un caso mediatico, fino al comunicato con cui lo stesso attaccante aveva raccontato la propria versione dei fatti (qui tutte le tappe della vicenda). La Federazione ha ora comunicato l'apertura di un procedimento disciplinare, avviato con una delibera della Sezione Non Professionistica del 9 ottobre e finalizzato "all'accertamento dell'eventuale rilevanza disciplinare dei fatti segnalati il 7 ottobre 2026". Nei confronti di Ronaldo è stata, soprattutto, disposta una sospensione preventiva non automatica. Il procedimento, considerato urgente, è stato trasmesso il 10 ottobre alla Commissione Istruttoria Disciplinare della FPF.

La nota della Federazione "Avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, con delibera della Sezione Non Professionistica del 9 ottobre 2026, avente per oggetto l’accertamento dell’eventuale rilevanza disciplinare dei fatti segnalati il 7 ottobre 2026. Fatta salva la sospensione preventiva automatica a cui era stato sottoposto fino alla data di avvio del procedimento, è stata disposta la sospensione preventiva non automatica del calciatore e al procedimento è stata attribuita natura urgente. Il procedimento è stato trasmesso, in data 10 ottobre 2026, alla Commissione Istruttoria Disciplinare della FPF, con esclusione della pubblicità fino al termine dell’istruttoria".