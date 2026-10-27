La vittoria di Kane per l'edizione 2025/2026 (oramai si vota non più per le prestazioni dell'anno solare ma per quelle della stagione), una sorta di premio alla carriera, è di fatto l'ennesima 'sconfitta' del fuoriclasse francese, che arrivato a 28 anni ora rischia sul serio di non riuscire a coronare uno dei suoi sogni. Ci spiega perché il giornalista italiano che vota per il Pallone d'Oro e che, anche per i motivi che ci racconterà, aveva espresso la sua preferenza proprio per l'attaccante del Real Madrid