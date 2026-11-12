l'intervista
Pieraccioni: "Anche senza AI, Totti e Spalletti sono come Bud Spencer e Terence Hill"
È nei cinema con 'Un weekend artificiale' per raccontare, a modo suo, la sfida tra l’Intelligenza artificiale e le emozioni umane. Leonardo Pieraccioni non si nasconde: fa il tifo per le seconde. E tra queste c’è la 'sua' Fiorentina, cui manda un preciso consiglio tattico, anche se non proprio… di prima mano. La sua intervista a Sky Sport Insider
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