È sempre il solito Alcaraz. Forse

Lo spagnolo arriva alle Finals di Torino con nuove certezze. I successi di Vienna e Parigi-Nanterre confermano i progressi su una superficie storicamente meno congeniale, ma è soprattutto nella gestione degli scambi e nella capacità di difendersi senza perdere campo che lo spagnolo sembra aver compiuto un ulteriore passo avanti. Nessuna rivoluzione, soltanto un’evoluzione che lo rende ancora più completo