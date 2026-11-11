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È sempre il solito Alcaraz. Forse

Stefano Pescosolido

©Ansa

Lo spagnolo arriva alle Finals di Torino con nuove certezze. I successi di Vienna e Parigi-Nanterre confermano i progressi su una superficie storicamente meno congeniale, ma è soprattutto nella gestione degli scambi e nella capacità di difendersi senza perdere campo che lo spagnolo sembra aver compiuto un ulteriore passo avanti. Nessuna rivoluzione, soltanto un’evoluzione che lo rende ancora più completo

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