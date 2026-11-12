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Calcio e genitori: il Monza cambia prospettiva

Alessandro Crisafulli

Alessandro Crisafulli

©Getty

Nel calcio giovanile il rapporto tra società e genitori è stato spesso affidato a regole, divieti e incontri sporadici. Il Monza prova a cambiare prospettiva: ha avviato un percorso di informazione e formazione per coinvolgere le famiglie nella crescita sportiva ed educativa dei ragazzi, attraverso il dialogo e la condivisione degli obiettivi

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